Olio di Argan per i capelli: proprietà e benefici (Di martedì 2 febbraio 2021) Ampiamente utilizzato nell’industria cosmetica per la produzione di creme, lozioni, prodotti di bellezza, l’Olio di Argan è anche un grande alleato dei capelli. E un rituale di bellezza che si rispetti passa non solo dalla cura del corpo, ma anche da quella del cuoio capelluto. D’altro canto i capelli, da sempre simbolo di femminilità, valorizzano ed esaltano la figura a patto però che questi siano curati. capelli sfibrati, secchi o con forfora infatti non solo sono antiestetici, ma rischiano di minare la salute stessa del cuoio capelluto. Cosa fare quindi? Come spesso accade, la soluzione è a portata di mano. Madre natura ci dona preziosi oli ed estratti provenienti dalle piante che, una volta applicati, possono dare nuova vita ai capelli. E l’Olio di ... Leggi su dilei (Di martedì 2 febbraio 2021) Ampiamente utilizzato nell’industria cosmetica per la produzione di creme, lozioni, prodotti di bellezza, l’diè anche un grande alleato dei. E un rituale di bellezza che si rispetti passa non solo dalla cura del corpo, ma anche da quella del cuoio capelluto. D’altro canto i, da sempre simbolo di femminilità, valorizzano ed esaltano la figura a patto però che questi siano curati.sfibrati, secchi o con forfora infatti non solo sono antiestetici, ma rischiano di minare la salute stessa del cuoio capelluto. Cosa fare quindi? Come spesso accade, la soluzione è a portata di mano. Madre natura ci dona preziosi oli ed estratti provenienti dalle piante che, una volta applicati, possono dare nuova vita ai. E l’di ...

CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: OLIO DI ARGAN LINFAVITA, DI PRIMISSIMA QUALITA',PER NUTRIRE PELLE E CAPELLI - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: CREMA CORPO ALL'OLIO DI ARGAN, PER MANTENERE LA NOSTRA PELLE GIOVANE E IDRATATA - pierliana : Scommetto che l'Olio doccia Argan e Rose ?? ad un prezzo così non l'hai mai visto! ?? ?? Detergente ?? Nutriente ?? S… - libero38 : dai che se vado a spalamre olio d'argan nei genitali di qualcuno mi buttano via la chiave - susy_aaa : @trym81 Usi olio di Argan fa miracoli. -