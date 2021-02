Mattarella non concede il bis e archivia il semestre bianco (Di martedì 2 febbraio 2021) Due messaggi in bottiglia sono arrivati oggi alle forze politiche dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. In occasione dei 130 anni dalla nascita di Antonio Segni, quarto Presidente della Repubblica italiana, Mattarella ne ha ricordato la biografia politica, dalle origini fino alla conclusione. Accento particolare, però, ha dato al messaggio che Segni inviò alle Camere il 17 settembre del 1963 in cui, tra le altre cose, suggeriva l’introduzione della “non immediata rieleggibilità” del Presidente della Repubblica e l’abrogazione del semestre bianco. La militanza nel Partito popolare, il suo antifascismo e gli studi giuridici, e ancora la partecipazione “alla fondazione della Democrazia Cristiana” di cui assunse “ruolo di leadership nella sua Sardegna” per venire poi eletto “deputato alla Assemblea Costituente”. ... Leggi su formiche (Di martedì 2 febbraio 2021) Due messaggi in bottiglia sono arrivati oggi alle forze politiche dal Capo dello Stato Sergio. In occasione dei 130 anni dalla nascita di Antonio Segni, quarto Presidente della Repubblica italiana,ne ha ricordato la biografia politica, dalle origini fino alla conclusione. Accento particolare, però, ha dato al messaggio che Segni inviò alle Camere il 17 settembre del 1963 in cui, tra le altre cose, suggeriva l’introduzione della “non immediata rieleggibilità” del Presidente della Repubblica e l’abrogazione del. La militanza nel Partito popolare, il suo antifascismo e gli studi giuridici, e ancora la partecipazione “alla fondazione della Democrazia Cristiana” di cui assunse “ruolo di leadership nella sua Sardegna” per venire poi eletto “deputato alla Assemblea Costituente”. ...

