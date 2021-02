Kristian Ghedina rivela: “Gianluca Vacchi da piccolo batteva me e Tomba”. Lui conferma: “Sì, sciavo più forte di loro ma non sarei stato un campione” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Con Alberto Tomba ci conosciamo da bambini. La sua famiglia ha una casa a Cortina, lui era il fidanzatino di mia sorella. Gareggiavamo insieme, ma venivamo regolarmente battuti da Gianluca Vacchi, quello dei balletti sui social. Per nostra fortuna smise di sciare”. A rivelarlo è Kristian Ghedina, uno dei più grandi sciatori italiani, che in un’intervista al Corriere della Sera si è raccontato a cuore aperto, parlando della sua passione per lo sci, dell’amore per il rischio estremo e anche dei suoi amici, tra cui appunto proprio la star dei social Gianluca Vacchi, svelando il suo lato inedito di sciatore provetto. È stato poi lo stesso Vacchi, sempre al Corriere della Sera, a confermare tutto e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) “Con Albertoci conosciamo da bambini. La sua famiglia ha una casa a Cortina, lui era il fidanzatino di mia sorella. Gareggiavamo insieme, ma venivamo regolarmente battuti da, quello dei balletti sui social. Per nostra fortuna smise di sciare”. Arlo è, uno dei più grandi sciatori italiani, che in un’intervista al Corriere della Sera si è raccontato a cuore aperto, parlando della sua passione per lo sci, dell’amore per il rischio estremo e anche dei suoi amici, tra cui appunto proprio la star dei social, svelando il suo lato inedito di sciatore provetto. Èpoi lo stesso, sempre al Corriere della Sera, are tutto e ...

