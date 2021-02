«Gf Vip», la proposta di matrimonio e l’eliminazione di Carlotta (Di martedì 2 febbraio 2021) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha regalato poco di nuovo. Fariba, madre di Giulia Salemi, ha voluto dichiarare la propria simpatia per Pierpaolo Pretelli, come fatto nell’edizione passata con Francesco Monte. Alda D’Eusanio si è scusata, per aver usato, come troppi prima, una parola infelice. «Io capisco tutto quello che il popolo di colore nero ha sofferto e da persona di colore bianco chiedo perdono per tutto quello che la razza bianca ha fatto agli schiavi neri. Chiedo perdono», ha detto mesta la D’Eusanio, che in un gioco serale, di sabato, ha proferito un «ne*ro» di troppo. La parola, allora, non è stata rivolta a nessuno in particolare, e nemmeno, pare, le sia stata impressa una forza negativa. Alfonso Signorini, dunque, ha deciso di rimandare il giudizio sul destino della D’Eusanio al pubblico. Lo stesso che, lunedì sera, ha deciso per l’eliminazione di Carlotta Dell’Isola. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 febbraio 2021) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha regalato poco di nuovo. Fariba, madre di Giulia Salemi, ha voluto dichiarare la propria simpatia per Pierpaolo Pretelli, come fatto nell’edizione passata con Francesco Monte. Alda D’Eusanio si è scusata, per aver usato, come troppi prima, una parola infelice. «Io capisco tutto quello che il popolo di colore nero ha sofferto e da persona di colore bianco chiedo perdono per tutto quello che la razza bianca ha fatto agli schiavi neri. Chiedo perdono», ha detto mesta la D’Eusanio, che in un gioco serale, di sabato, ha proferito un «ne*ro» di troppo. La parola, allora, non è stata rivolta a nessuno in particolare, e nemmeno, pare, le sia stata impressa una forza negativa. Alfonso Signorini, dunque, ha deciso di rimandare il giudizio sul destino della D’Eusanio al pubblico. Lo stesso che, lunedì sera, ha deciso per l’eliminazione di Carlotta Dell’Isola.

