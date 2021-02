Fate: The Winx Saga, il romanzo tratto dalla serie in vendita dal 2 febbraio (Di martedì 2 febbraio 2021) La prima stagione di Fate: The Winx Saga è alla base di un romanzo scritto da Ava Corrigan, in vendita da oggi martedì 2 febbraio. Fate: The Winx Saga è la serie Netflix che ha portato sul piccolo schermo i personaggi creati da Iginio Straffi e nelle librerie, da oggi 2 febbraio, è disponibile il romanzo scritto da Ava Corrigan che racconta gli eventi al centro della prima stagione. Il libro, edito da Mondadori, permetterà così di rivivere la prima avventura di Bloom e delle sue amiche nel magico mondo di Alfea. Il romanzo Fate: The Winx Saga - Il Destino delle Fate permetterà ai lettori di addentrarsi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 febbraio 2021) La prima stagione di: Theè alla base di unscritto da Ava Corrigan, inda oggi martedì 2: Theè laNetflix che ha portato sul piccolo schermo i personaggi creati da Iginio Straffi e nelle librerie, da oggi 2, è disponibile ilscritto da Ava Corrigan che racconta gli eventi al centro della prima stagione. Il libro, edito da Mondadori, permetterà così di rivivere la prima avventura di Bloom e delle sue amiche nel magico mondo di Alfea. Il: The- Il Destino dellepermetterà ai lettori di addentrarsi ...

NetflixIT : Oggi, 17 anni fa, il Winx Club entrava nelle nostre vite e per l’occasione il cast di Fate: The Winx Saga ha pensat… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Fate: The Winx Saga, il romanzo tratto dalla serie in vendita dal 2 febbraio - pdlrmrs : @adrn_albuquerq bastiao ce ouve escape the fate? ?????? - Xico_almeida : Fate the winx saga é a serie do ano. - o_Leo_Monteiro : Marquei a temporada 1 de 'Fate: The Winx Saga' -