Difende il fidanzato dalla furia dell'ex: massacrata a coltellate (Di martedì 2 febbraio 2021) Tiziana Paolocci La vittima aveva 29 anni. Caccia all'omicida: era stato dimesso da un ospedale psichiatrico Sonia era raggiante da qualche mese, così felice che era difficile per i conoscenti non notarlo quando la incontravano per strada. La sua scelta di vivere con il nuovo compagno nel Leccese l'aveva condivisa a fondo con la famiglia e gli amici. Ma Sonia ora non c'è più. È morta ieri pomeriggio per mano dell'uomo, con cui in passato aveva avuto una relazione. È l'ennesimo femminicidio commesso sulla scia della gelosia cieca, della rabbia assurda che spinge chi è rimasto deluso e non vuole accettare la fine di una relazione a cancellare l'esistenza della persona amata, forse in modo sbagliato, che piano piano diventata un'ossessione dalla quale è difficile liberarsi. Se non ...

