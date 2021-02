Destiny 2 accoglierà la ' Stagione degli Eletti' in arrivo la prossima settimana

Leggi su eurogamer

(Di martedì 2 febbraio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Bungie ha annunciato la nuovainsu2. Laavrà inizio il 9 febbraio e terminerà l'11 maggio. I giocatori potranno approfittare di nuovi assalti, guadagnare nuovo equipaggiamento, combattere per l'onore nell'attività stagionale dei "Campi di battaglia" e sfruttare il Martello della Prova contro i cabal. Mentre le Piramidi e Xivu Arath destabilizzano il sistema, l'imperatrice Caiatl, leader dei Cabal e figlia di Calus, è in cerca di alleati. Ma quando le sue richieste vengono respinte da Zavala, le trattative hanno fine e i guardiani si ritrovano a essere la punta della lancia in un conflitto contro il suo consiglio di guerra. Nella13, vedremo i guardiani impegnati nei Campi di ...