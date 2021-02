Covid-19, Eleonora Pedron spaventa i suoi fan: “Sono in difficoltà” (Di martedì 2 febbraio 2021) Eleonora Pedron ha rilasciato una lunga intervista alla rivista DiPiù TV dove, preoccupata, ha raccontato del suo contagio da Covid A Novembre, Eleonora Pedron è risultata positiva al Covid-19 insieme ai suoi figli Ines e Leon. 11 anni una e 10 anni l’altro, Sono nati entrambi dalla relazione, ormai tramontata, con Max Biaggi. Fortunatamente, i L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 febbraio 2021)ha rilasciato una lunga intervista alla rivista DiPiù TV dove, preoccupata, ha raccontato del suo contagio daA Novembre,è risultata positiva al-19 insieme aifigli Ines e Leon. 11 anni una e 10 anni l’altro,nati entrambi dalla relazione, ormai tramontata, con Max Biaggi. Fortunatamente, i L'articolo proviene da Inews.it.

eleonora_dorigo : RT @FondazioneTTNE: Emergenza #Covid e Veneto in #zonaarancione. Sono 115 i Comuni con la più bassa dotazione di servizi essenziali i cui c… - eleonora_pessa : RT @_RoteFuchs: 'Ad un anno dall'entrata del Covid nelle nostre vite, cosa hai imparato?' Che esiste più gente di merda di quanto credessi. - eleonora_zonta : RT @CaptaiNdundito: Per noi depressi, convivere con il covid è deleterio, perché se da un lato nell'immediato si evita il senso di colpa de… - eleonora_meloni : RT @pdfvg: I @gdemfvg chiedono a #Fedriga di essere responsabile, no al solito teatrino di lamentele e vanterie. In #FVG non c’è niente da… - TgrSicilia : Inaugurato l'anno giudiziario: il covid rallenta i processi. Il servizio di Eleonora Mastromarino -