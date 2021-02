Calcio: Serie B in diretta all'estero su Livenow (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Dalla 21a giornata, e fino al termine della stagione 2020/2021 (inclusi playoff e playout), le comunità italiane all'estero potranno vedere la seconda categoria nazionale grazie all'accordo che La Lega Nazionale professionisti Serie B ha firmato con il gruppo Aser di Andrea Radrizzani, del quale fa parte Livenow globale. La partenza di questo servizio sarà di particolare importanza dal momento che le due partite che verranno trasmesse in diretta sabato 6 febbraio coinvolgeranno le prime quattro in classifica, Monza-Empoli e Salernitana-ChievoVerona ovvero la prima e la seconda da una parte, la terza e la quarta dall'altra, oltreché l'anticipo di venerdì 5 febbraio tra Lecce e Ascoli. Mauro Balata, Presidente della Serie BKT: “Si tratta del riconoscimento di un grande lavoro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Dalla 21a giornata, e fino al termine della stagione 2020/2021 (inclusi playoff e playout), le comunità italiane all'potranno vedere la seconda categoria nazionale grazie all'accordo che La Lega Nazionale professionistiB ha firmato con il gruppo Aser di Andrea Radrizzani, del quale fa parteglobale. La partenza di questo servizio sarà di particolare importanza dal momento che le due partite che verranno trasmesse insabato 6 febbraio coinvolgeranno le prime quattro in classifica, Monza-Empoli e Salernitana-ChievoVerona ovvero la prima e la seconda da una parte, la terza e la quarta dall'altra, oltreché l'anticipo di venerdì 5 febbraio tra Lecce e Ascoli. Mauro Balata, Presidente dellaBKT: “Si tratta del riconoscimento di un grande lavoro ...

Gazzetta_it : Inter, Suning dice no a BC Partners e apre a nuovi fondi - Gazzetta_it : #Ibrahimovic - #Lukaku: adesso chiudiamola qui. Al massimo con maxi multe - La rubrica 'C'è chi dice no' di Sebasti… - Gazzetta_it : #Suning @Inter, ore cruciali nella trattativa con #BCPartners. Pronti altri fondi - sportvicentino : CALCIO SERIE D - Giuseppe Bianchini contro la Manzanese vuole allungare la serie sì dell'Arzignano Valchiampo: si g… - TV7Benevento : Calcio: Serie B in diretta all’estero su Livenow... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie La ripresa ad Asseminello

Tutti gli altri sono stati impegnati in una serie di partite a tema; il programma di allenamento si è concluso con una partita a ranghi misti su campo ridotto. Lavori personalizzati per Ragnar Klavan.

Spezia Calcio, cessione vicina. Si tratta per 30 milioni di euro

La Spezia " Lo Spezia Calcio sta per cambiare proprietà. La prossima settimana ci dovrebbe essere il closing con un ... che ha acquistato a costo zero una squadra in crisi nel 2008, precipitata in serie ...

Calcio: Serie A, due turni di squalifica per Milenkovic - Sardiniapost.it SardiniaPost Calcio: Serie B in diretta all’estero su Livenow

Condividi questo articolo:Roma, 2 feb. (Adnkronos) – Dalla 21a giornata, e fino al termine della stagione 2020/2021 (inclusi playoff e playout), le comunità italiane all’estero potranno vedere la seco ...

Corriere dello Sport in abbonamento

Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazioni, anteprime.

Tutti gli altri sono stati impegnati in unadi partite a tema; il programma di allenamento si è concluso con una partita a ranghi misti su campo ridotto. Lavori personalizzati per Ragnar Klavan.La Spezia " Lo Speziasta per cambiare proprietà. La prossima settimana ci dovrebbe essere il closing con un ... che ha acquistato a costo zero una squadra in crisi nel 2008, precipitata in...Condividi questo articolo:Roma, 2 feb. (Adnkronos) – Dalla 21a giornata, e fino al termine della stagione 2020/2021 (inclusi playoff e playout), le comunità italiane all’estero potranno vedere la seco ...Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazioni, anteprime.