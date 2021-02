Bennett, l'Alzheimer e le canzoni. "Solo sul palco torna se stesso" (Di martedì 2 febbraio 2021) La leggenda Usa ha 94 anni, la moglie: "Ormai risponde a monosillabi". A breve uscirà il disco con Lady Gaga Leggi su quotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) La leggenda Usa ha 94 anni, la moglie: "Ormai risponde a monosillabi". A breve uscirà il disco con Lady Gaga

Notiziedi_it : Il nuovo album di Tony Bennett e Lady Gaga esce in primavera: l’ultimo grande crooner ha l’Alzheimer - yellowbutterbee : RT @framonsterev: Mi dispiace tanto per Tony Bennett a cui è stato diagnosticato l’Alzheimer, ha segnato una parte della mia vita insieme a… - AnnaxLGxTS : RT @ValentinaInLA: Il grande cantante Tony Bennett soffre di Alzheimer dal 2016. La malattia iniziata già prima dell’album con Lady Gaga ‘C… - soundsblogit : Tony Bennett rivela: “La vita è un dono, anche con l’Alzheimer”. E in primavera esce il nuovo disco con Lady Gaga - Glatweet : Questo accanimento di Gaga con Tony Bennett con l’alzheimer per un nuovo album però proprio non lo capisco -