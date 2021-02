Vaccini in Italia, somministrazioni vicine ai due milioni. La seconda dose è arrivata a 617.867 persone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore sono state 59.199 le persone che hanno completato il ciclo di somministrazioni per il vaccino contro il Coronavirus. Un numero che fa salire il totale delle persone vaccinate a 617.867. Il numero complessivo di somministrazioni invece è sempre più vicino al tetto dei 2 milioni: al momento è di 1.958.691. Secondo i dati pubblicati sul portale ufficiale del ministero della Salute, al momento sono 1.227.839 le donne ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino. Più basso il numero degli uomini, fermi a 730.852. La fascia d’età più presente nelle tabelle ufficiali è sempre quella tra i 50 e i 59 anni, seguita da 40-49 anni e da 60-69 anni. MINISTERO DELLA SALUTE La distribuzione dei Vaccini in ItaliaPassando alle categorie di ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore sono state 59.199 leche hanno completato il ciclo diper il vaccino contro il Coronavirus. Un numero che fa salire il totale dellevaccinate a 617.867. Il numero complessivo diinvece è sempre più vicino al tetto dei 2: al momento è di 1.958.691. Secondo i dati pubblicati sul portale ufficiale del ministero della Salute, al momento sono 1.227.839 le donne ad aver ricevuto almeno unadi vaccino. Più basso il numero degli uomini, fermi a 730.852. La fascia d’età più presente nelle tabelle ufficiali è sempre quella tra i 50 e i 59 anni, seguita da 40-49 anni e da 60-69 anni. MINISTERO DELLA SALUTE La distribuzione deiinPassando alle categorie di ...

