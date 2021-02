Ufficiale | Brescia doppia uscita | Zmrhal al Mlada Boleslav e Dessena al Pescara

sportli26181512 : Brescia, UFFICIALE: Zmrhal via in prestito: Tramite un comunicato ufficiale, il Brescia ?'comunica la cessione a...… - psb_original : UFFICIALE, Pescara: ingaggiato Dessena dal Brescia #SerieB - Torrechannelit : Turris – Ufficiale: Pandolfi ceduto al Brescia - BombeDiVlad : ?? UFFICIALE - #Brescia, dalla #Turris arriva #Pandolfi ?? ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - NewsTuttoC : UFFICIALE - Turris, Luca Pandolfi ceduto al Brescia -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Brescia

alfredopedulla.com

Commenta per primo Daniele Dessena passa dalal Pescara , il comunicato:Calcio comunica la cessione di Daniele Dessena. Il centrocampista emiliano passa a titolo definitivo al Pescara. Il Club augura a Dessena, protagonista di tre anni importanti con la maglia ...Ecco il comunicatodel: "Calcio comunica il tesseramento di Nikola Ninkovi. L'attaccante serbo classe '95 firma un contratto a titolo definitivo. Ninkovi, che all'...Nato a Palermo nel 1996. Sin da bambino coltivo una passione immensa per il calcio e per tutto ciò che lo riguarda. Laureato in Scienze della Comunicazione per i Media e le Istituzioni presso l'Univer ...Nato a Palermo nel 1996. Sin da bambino coltivo una passione immensa per il calcio e per tutto ciò che lo riguarda. Laureato in Scienze della Comunicazione per i Media e le Istituzioni presso l'Univer ...