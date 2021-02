Tesla macina utili ma non vendendo auto Un “dettaglio” che rischia di farla implodere?

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il trucco c’è. E si vede anche a leggersi i bilanci. E poi, sono le stesse regole europee e statunitensi a prevederlo. I conti di, il leader mondiale nella produzione e vendita dielettriche co-fondato (correva l’anno 2004) dall’ex enfant prodige sudafricano ma naturalizzato americano Elon Musk (fresco di avventura spaziale con Space X), possono contare su un potente steroide: i crediti verdi. Non è semplice spiegare l’arcano dietro una sequela di trimestri chiusi in utile, ma vale la pena tentare. Se non altro perché c’è una notizia. 2020, ANNO DILa notizia è questa: il 2020 è stato chiuso dall’azienda guidata dal vulcanico Musk con un utile netto di 721 milioni di dollari, a fronte della perdita di 862 milioni dell’anno precedente, mentre i ricavi sono saliti del 28% a 31,5 miliardi, poco sopra i 31,1 miliardi ...

Ultime Notizie dalla rete : Tesla macina

AGI - Agenzia Italia

... nonostante l'accordo per la cessione dei crediti di carbonio siglato lo scorso anno conda ... anche perché la situazione del prossimo 'coniuge' è paradossalmente opposta: Fcala maggior ...continua la sua corsa inarrestabile a Wall Street. Ieri il titolo del colosso delle auto elettriche ha superato per la prima volta la valorizzazione in Borsa dei 500 miliardi di dollari ...La società sarda fornirà il sistema di “emergency call” che equipaggerà la nuova vettura Il Ceo Andrea Sanna: «È solo il primo passo, ma per la nostra azienda si apre un capitolo importante» ...Elon Musk ha rivelato che la sua prossima Tesla Model S, in uscita il mese prossimo, permetterà ai passeggeri di giocare a Cyberpunk 2077. L'annuncio è arrivato su Twitter ed è stato preceduto da un'i ...