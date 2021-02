Svastiche e simboli delle SS sui muri di Milano | le scritte antisemite nella Giornata della Memoria

Ultime Notizie dalla rete : Svastiche simboli

La Repubblica

delle SS , accanto a una stella di David : sono queste le scritte comparsa su alcuni muri di Milano , in occasione della Giornata della Memoria. A denunciarlo è Roberto Cenati , ...... imbrattate la scorsa notte con, insulti omofobi e razzisti, croci celtiche, bestemmie. ... questi segni, gli insulti omofobi e razzisti, le parole e iirripetibili con cui sono state ...Svastiche e simboli delle SS, accanto a una stella di David: sono queste le scritte comparsa su alcuni muri di Milano, in occasione della Giornata della Memoria. A denunciarlo è ...Augias dal palco del Comunale: "Svastiche e aquile hanno fascino solo per chi non ricorda, dopo 70 anni di pace, la guerra e la dittatura" ...