Romina Power denuncia il furto d'identità: "Si stanno spacciando per me, non so chi sia" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Romina Power avverte i suoi numerosi fan che qualcuno sta cercando di rubarle l'identità per ottenere follower su Instagram. La vita dei personaggi famosi non è semplice. Se da un lato ci sono riconoscimenti economici e l'acclamazione pubblica, da contraltare fa spesso una morbosa attenzione mediatica, l'odio immotivato sui social da parte degli hater e continui tentativi di sfruttare la loro immagine per tornaconti personali. Qualche giorno fa Emanuela Folliero ha denunciato l'intrusione nel suo profilo da parte di qualche hacker. L'ex annunciatrice spiegava che da qualche ora non poteva accedere al suo profilo e che questo era stato privato di tutti i follower. Ma quello che la spaventava maggiormente era il rischio che gli intrusi prendessero possesso delle sue foto private, comprese quelle del figlio.

