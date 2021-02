Picchiava selvaggiamente la madre | bimbo la salva dalla violenza del padre

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il, ormai stanco di veder soffrire la, è intervenutondola dalle grinfie edel. Era stanco di assistere costantemente alle violenze che lasubiva ormai da anni, cosi un bambino, il suo bambino di soli 10 anni ha deciso di venirle in soccorso. Ilnon ci ha pensato due volte ad avvisare gli agenti delle forze dell’ordine a Zafferana Etnea per farli intervenire. Nella mezzanotte di sabato 30 gennaio 2021, l’operatore della centrale operativa aveva ricevuto la chiamata del bambino che, con voce rotta dal pianto, ha chiesto l’aiuto dei carabinieri perre lafuria dell’altro genitore. La, una donna ...

Lyn16833785 : @Asia29674459 Immagina la scena: Natsu: *mentre sta per essere picchiato selvaggiamente da Erza dopo averle fatto c… -

Ultime Notizie dalla rete : Picchiava selvaggiamente

CheNews.it

Una vicenda di violenza domestica a danno di un bambino di pochi anni, picchiatodal nuovo compagno della donna. Il fatto è stato denunciato dalla madre della ragazza , che aveva ...Valentina Casa ha dipinto il compagno come " un diavolo,i bambini anche quando sono ... Questo è il giorno in cui Toni Badre hapicchiato il piccolo Giuseppe . Il bambino ...Il bimbo, ormai stanco di veder soffrire la madre, è intervenuto salvandola dalle grinfie e dalla violenza del padre.Asia Argento si racconta. Oggi alle 17.15 in diretta sulla pagina Facebook de IlFattoQuotidiano.it l’attrice e regista romana presenterà il suo libro biografico, Anatomia di un cuore selvaggio (Piemme ...