Paoli e la Vanoni insieme? Meglio di alcuni cantanti sul mercato

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Leggo che Ornella, a 86 anni, sta per mettere sulun suo nuovo album di inediti. La grandissima cantante ha anche detto: “Sogno un concerto con Gino”. Perché no? Credo che l'andremmo a vedere in moltissimi, anche perchée lasonodipresenti sul. Straordinaria, comunque, Ornella, che a 86 anni ha questo desiderio di esserci, di fare, di confrontarsi e di giocare a rimpiattino con il successo. D'altra parte, in questa gara, lei ha sempre vinto.

Ornella, per niente impietosita, ha ribadito: " Uno che vede stelline nere non sta bene ". ... Infine, per ripicca, Mara ha fatto vedere all'artista un video che la ritraeva con GinoTutta colpa della domanda su Gino. 'Siamo rimasti amici, ci telefoniamo, ma ancora a parlare di lui?'. Lainfatti non vuole toccare l'argomento. 'Lui non esce, ha una casa bellissima e ...A 86 anni la leggenda della canzone italiana non ha alcuna intenzione di andare in pensione. E in questa intervista si racconta a cuore aperto. Apertissimo ...Leggo che Ornella Vanoni, a 86 anni, sta per mettere sul mercato un suo nuovo album di inediti. La grandissima cantante ha anche detto: «Sogno ...