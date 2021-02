Netflix testa la funzione Timer per mettere in pausa la visione di serie e film (Di lunedì 1 febbraio 2021) Netflix continua a sperimentare. Dopo la riproduzione casuale, l’ultima novità è una funzione molto simile a un Timer, per ora in fase di test solo su alcuni dispositivi mobili con sistema operativo Android. In sostanza è possibile impostare un periodo di tempo (15, 20 o 45 minuti) dopo il quale l’app ferma in automatico la visione del titolo che si sta seguendo. È concesso anche fare in modo che l’applicazione si stoppi al termine dell’episodio. L’utilità? Venire in soccorso quando ci si addormenta di fronte ai propri titoli preferiti senza consumare batteria in eccesso ed evitando che lo show continui all’infinito in autoplay. Per ora l’unico commento ufficiale da parte di Netflix, come spesso accade in questi casi, si limita a un “cerchiamo sempre nuovi modi per migliorare l’esperienza mobile del ... Leggi su wired (Di lunedì 1 febbraio 2021)continua a sperimentare. Dopo la riproduzione casuale, l’ultima novità è unamolto simile a un, per ora in fase di test solo su alcuni dispositivi mobili con sistema operativo Android. In sostanza è possibile impostare un periodo di tempo (15, 20 o 45 minuti) dopo il quale l’app ferma in automatico ladel titolo che si sta seguendo. È concesso anche fare in modo che l’applicazione si stoppi al termine dell’episodio. L’utilità? Venire in soccorso quando ci si addormenta di fronte ai propri titoli preferiti senza consumare batteria in eccesso ed evitando che lo show continui all’infinito in autoplay. Per ora l’unico commento ufficiale da parte di, come spesso accade in questi casi, si limita a un “cerchiamo sempre nuovi modi per migliorare l’esperienza mobile del ...

