Lotteria degli scontrini, come partecipare, richiedere il codice e i trucchi per vincere (Di martedì 2 febbraio 2021) come funziona la Lotteria degli scontrini: quando e cosa si vince. come partecipare La Lotteria degli scontrini al via dal 1 febbraio 2021E' iniziata la Lotteria degli scontrini, ovvero il gioco di Stato con estrazioni settimanali, mensili e annuali. Per partecipare basta avere il proprio codice Lotteria, mostrarlo quando si fanno acquisti con la carta di pagamento (qualsiasi dalla carta di credito alla postpay) e incrociare le dita. La Lotteria degli scontrini è parte del piano Cashless Italia, che abbiamo già conosciuto con il cashback, e mira a incentivare l'uso del pagamento ...

