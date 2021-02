LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: Lara Gut-Behrami fa il bis, ma Petra Vlhova è seconda! (Di lunedì 1 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Garmisch COSA SI E’ FATTA SOFIA GOGGIA: I TEMPI DI RECUPERO 11.33 Marta Bassino alla RAI: “Sono abbastanza contenta, ho sbagliato una curva nella parte bassa e sono rimasta a rincorrere la linea“. 11.31 Dopo le prime 20 è al comando la svizzera Lara Gut-Behrami, ormai certa di una nuova vittoria. Splendida seconda la slovacca Petra Vlhova a 0.28, che dunque perde appena 20 punti e rimane in testa alla classifica generale con 42 lunghezze sull’elvetica. Terza l’austriaca Tippler a 0.74. Seguono Lie, Suter e Ledecka. Le azzurre: settima Brignone a 1?14, nona Marsaglia a 1?24, decima Bassino a 1?43, 14ma Elena Curtoni 1?77. 11.30 Troppi errori per Gauthier. La francese è ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDICOSA SI E’ FATTA SOFIA GOGGIA: I TEMPI DI RECUPERO 11.33 Marta Bassino alla RAI: “Sono abbastanza contenta, ho sbagliato una curva nella parte bassa e sono rimasta a rincorrere la linea“. 11.31 Dopo le prime 20 è al comando la svizzeraGut-, ormai certa di una nuova vittoria. Splendida seconda la slovaccaa 0.28, che dunque perde appena 20 punti e rimane in testa alla classifica generale con 42 lunghezze sull’elvetica. Terza l’austriaca Tippler a 0.74. Seguono Lie, Suter e Ledecka. Le azzurre: settima Brignone a 1?14, nona Marsaglia a 1?24, decima Bassino a 1?43, 14ma Elena Curtoni 1?77. 11.30 Troppi errori per Gauthier. La francese è ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Garmisch 1° febbraio in DIRETTA: si comincia le azzurre devono reagire - #alpino #SuperG… - Eurosport_IT : Oggi meglio di ieri a Garmisch! ?? Are you ready? ?? - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 1° febbraio in DIRETTA: l'Italia deve reagire senza Sofia Goggia - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ del secondo super G femminile #Garmisch 2021 #FISAlpine - FLATEARTHCENTER : Webcam Live Cerreto Laghi (RE) - Vista Piste da Sci e Piazzale del Lago -