LIVE Non è La D’Urso: Valeria Marini scatena una lite trash con l’ex Gianluigi Martino (Di lunedì 1 febbraio 2021) LIVE Non è La D’Urso sta provando a modificare la propria liturgia dopo mesi e mesi di ascolti catastrofici. Non a caso, nella puntata del 31 gennaio 2021, Barbara D’Urso ha archiviato rapidamente lo spazio dedicato a politica e temi di attualità per spararsi subito ben tre ore di gossip e chiacchiericcio. Già dalle ore 22:30, infatti, la trasmissione ha infornato una serie di spazi tutti dedicate a frivolezze, le immancabili sfere, polemiche, litigate citofonatissime e gli immancabili “black out in studio” per decretare l’opinionista più amato e quello più sgradito dal pubblico. Fra gli spazi dedicati ai conflitti irrisolti c’è stato lo scontro (evidentemente non atteso) fra Valeria Marini e il suo ex Gianluigi Martino. LIVE Non è La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 febbraio 2021)Non è Lasta provando a modificare la propria liturgia dopo mesi e mesi di ascolti catastrofici. Non a caso, nella puntata del 31 gennaio 2021, Barbaraha archiviato rapidamente lo spazio dedicato a politica e temi di attualità per spararsi subito ben tre ore di gossip e chiacchiericcio. Già dalle ore 22:30, infatti, la trasmissione ha infornato una serie di spazi tutti dedicate a frivolezze, le immancabili sfere, polemiche, litigate citofonatissime e gli immancabili “black out in studio” per decretare l’opinionista più amato e quello più sgradito dal pubblico. Fra gli spazi dedicati ai conflitti irrisolti c’è stato lo scontro (evidentemente non atteso) frae il suo exNon è La ...

juventusfc : FORZA RAGAZZE!! #JuventusWomen #EmpoliJuve Non perdete alle 14.30 il match LIVE su @JuventusTv! - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso - acmilan : The Rossonere are in action soon. Don’t miss it, Live on the app! ?? - fraancescaa00 : RT @LiveNoneladUrso: se non ci sono problemi tecnici non è Live #noneladurso - StraNotizie : Luca Vismara a Live Non è la d’Urso replica a Kevin e fa chiarezza sul suo rapporto con Tommaso Zorzi… -