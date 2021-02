La Regina Elisabetta incontra Joe Biden: c’è la data (Di lunedì 1 febbraio 2021) A pochi giorni dal suo insediamento Joe Biden riceve il primo illustre invito ufficiale. A mandarglielo è la Regina Elisabetta, che vuole organizzare un incontro con il leader statunitense. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 1 febbraio 2021) A pochi giorni dal suo insediamento Joericeve il primo illustre invito ufficiale. A mandarglielo è la, che vuole organizzare un incontro con il leader statunitense. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

discoradioIT : Il lockdown, «l'unico piccolo riposo» della regina in 69 anni di regno - andrewsword2 : RT @frenchigg: @stocazzzzzo Te la vedrai in finale con la Regina Elisabetta - frenchigg : @stocazzzzzo Te la vedrai in finale con la Regina Elisabetta -