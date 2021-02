Indice Rt è affidabile? Le differenze con l’indice Rdt usato dai tedeschi

Leggi su viagginews

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Dall’Rt che si utilizza in Italia alla differenza con Rdtin Germania: ecco le novità e il metodo diverso L’emergenza Coronavirus è presente ancora molto sul territorio italiano e non solo. Stessa cosa per Francia e Germania, che utilizza diversamente unun po’ diverso chiamato RDt rispetto a quello Rtin L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com