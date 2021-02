Furto in casa di Wanda Nara e Mauro Icardi: per i ladri un bottino di quasi mezzo milione di euro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mauro Icardi e Wanda Nara sono stati vittime di un Furto nella loro villa a Parigi e i ladri hanno portato via un bottino di oltre 400mila euro, potendo contare anche sul prezioso guardaroba della moglie dell’attaccante del Psg. Mentre nell’ultimo weekend di gennaio infatti Mauro Icardi era in trasferta con la sua squadra, il Psg, e Wanda Nara era impegnata con i figli, i malviventi hanno fatto irruzione nella loro lussuosa villa nella capitale francese, deve c’è anche una palestra e una piscina olimpionica. Hanno così trafugato preziosi, orologi e vestiti per una valore che si avvicina a mezzo milione di euro. Un ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 febbraio 2021)sono stati vittime di unnella loro villa a Parigi e ihanno portato via undi oltre 400mila, potendo contare anche sul prezioso guardaroba della moglie dell’attaccante del Psg. Mentre nell’ultimo weekend di gennaio infattiera in trasferta con la sua squadra, il Psg, eera impegnata con i figli, i malviventi hanno fatto irruzione nella loro lussuosa villa nella capitale francese, deve c’è anche una palestra e una piscina olimpionica. Hanno così trafugato preziosi, orologi e vestiti per una valore che si avvicina adi. Un ...

