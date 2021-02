Dustin Diamond è morto | l' interprete di Screech in Bayside School aveva 44 anni

(Di lunedì 1 febbraio 2021) L'attorenella serie, èall'età di 44nella giornata di lunedì 1 febbraio 2021.nella giornata di lunedì 1 febbraio all'età di 44, in carriera era diventato famoso per il ruolo dinella serie. A confermare la triste notizia è stata l'agenzia che si occupava dell'attore con un comunicato ufficiale. L'annuncio dichiara: "Siamo rattristati nel confermare la morte diavvenuta lunedì 1 febbraio 2021 a causa di un cancro. Solo tre settimane fa gli era stata diagnosticata questa forma brutale e spietata di tumore ...

Attore e cabarettista,è diventato famoso interpretando Samuel 'Screech' Powers per più di un decennio nella serie Bayside School, molto popolare anche in Italia ne corso degli anni '90. ...Era Samuel "Screech" in " Bayside school " la serie che ci ha accompagnato negli anni 90. Purtroppo, l'attore che interpretava il simpatico e goffo nerd della serie è scomparso all'età di 44 anni per una grave forma di cancro al quarto stadio localizzato nei polmoni. Era già da molto ...Dustin Diamond è morto a 44 anni. L’attore era protagonista delle serie tv anni Novanta “Bayside School”. Diamond era malato da tempo. Era stato ricoverato in un ospedale della California nei primi gi ...Lutto nel mondo del piccolo schermo: è morto l’attore protagonista della famosa serie, aveva solamente 44 anni. Il triste annuncio ...