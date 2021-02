Dopo il caso GameStop, i piccoli investitori di Reddit assaltano l’argento (Di lunedì 1 febbraio 2021) piccoli investitori crescono ma non di età, quelli che descriviamo da un po’ sono nati negli anni Novanta, sono rivoluzionari e vogliono con le loro operazioni cambiare alcuni elementi del sistema finanziario. Quindi, piccoli investitori crescono di numero sui forum di Reddit e di casi che diventano fatti di attualità e preoccupazione finanziaria. Dopo il caso GameStop che vi abbiamo raccontato, la piattaforma di Reddit viene utilizzata di nuovo per organizzare un’altra crescita spropositata del valore. Questa volta non si tratta di una società di videogame o qualsiasi altro prodotto ma di un materiale prezioso: l’argento. Alcuni dati e l’azione del forum WallStreetBets Nypost racconta che il metallo prezioso ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 1 febbraio 2021)crescono ma non di età, quelli che descriviamo da un po’ sono nati negli anni Novanta, sono rivoluzionari e vogliono con le loro operazioni cambiare alcuni elementi del sistema finanziario. Quindi,crescono di numero sui forum die di casi che diventano fatti di attualità e preoccupazione finanziaria.ilche vi abbiamo raccontato, la piattaforma diviene utilizzata di nuovo per organizzare un’altra crescita spropositata del valore. Questa volta non si tratta di una società di videogame o qualsiasi altro prodotto ma di un materiale prezioso:. Alcuni dati e l’azione del forum WallStreetBets Nypost racconta che il metallo prezioso ...

TgLa7 : #Berlino: non rinunceremo al gasdotto Nord Stream 2 . Replica a #Parigi che chiedeva l'abbandono dopo il caso… - redazioneiene : Si riapre il caso sulla morte di Giuseppe Uva, morto dopo un fermo di polizia a Varese. Sua sorella Lucia si sta ba… - LucaBizzarri : Dopo 24 ore di riflessione ho trovato la soluzione. In caso di elezioni il mio voto andrà al candidato che, al pri… - DottorStranamo4 : RT @001Trinacria: Dopo i banchi a rotelle sui tetti in Toscana, ecco quelli accatastati nel Lazio, 400 milioni per queste idiozie buttati n… - Gio_Scorza : RT @lauranaka: Voglia di caccia alle streghe. Da #wallstreetbets nuova crociata contro banchieri & Co con boom buy su #argento. E a NY popu… -