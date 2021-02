Derivati, si riparte. La Cassazione salva Morgan Stanley. Ma non il Mef (Di lunedì 1 febbraio 2021) Punto, giravolta e a capo. La vicenda dei contratti Derivati sottoscritti dallo Stato italiano a mezzo Tesoro torna al centro della scena. La Corte di Cassazione ha infatti deciso che si dovrà riaprire il processo per danno erariale da 4 miliardi nella gestione dei Derivati sottoscritti dal Mef con la banca americana Morgan Stanley. Un danno contestato a suo tempo dalla Procura della Corte dei conti all’ex capo della direzione del debito pubblico Maria Cannata e agli ex dg Domenico Siniscalco, Vittorio Grilli (poi, entrambi, ministri dell’Economia) e Vincenzo La Via. Ma di cosa si tratta? Il procedimento in questione riguarda la legittimità del versamento, fatto dal ministero dell’Economia a Morgan Stanley tra fine 2011 e fine 2012, di circa 3,9 miliardi in ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 febbraio 2021) Punto, giravolta e a capo. La vicenda dei contrattisottoscritti dallo Stato italiano a mezzo Tesoro torna al centro della scena. La Corte diha infatti deciso che si dovrà riaprire il processo per danno erariale da 4 miliardi nella gestione deisottoscritti dal Mef con la banca americana. Un danno contestato a suo tempo dalla Procura della Corte dei conti all’ex capo della direzione del debito pubblico Maria Cannata e agli ex dg Domenico Siniscalco, Vittorio Grilli (poi, entrambi, ministri dell’Economia) e Vincenzo La Via. Ma di cosa si tratta? Il procedimento in questione riguarda la legittimità del versamento, fatto dal ministero dell’Economia atra fine 2011 e fine 2012, di circa 3,9 miliardi in ...

