Cosa stiamo aspettando a requisire i brevetti vaccinali? (Di lunedì 1 febbraio 2021) di Thomas Fazi. L’ideologia dominante si evince tanto da quello che i detentori del potere quanto, se non di più, da quello che non dicono. L’indegna sceneggiata a cui stiamo assistendo in merito ai vaccini anti-COVID ne è una dimostrazione lampante. A fronte di colossali ritardi nelle consegne e gravissimi inadempienze contrattuali da parte delle case farmaceutiche, che rischiano di comportare non solo un enorme costo economico, a causa del prolungamento delle misure di contenimento del virus, ma anche un’intollerabile perdita di vite umane – solo per l’Italia si stima che il ritardo nella fornitura dei vaccini riguarderà almeno 7 milioni di persone –, la Commissione europea e i governi europei (inclusa l’Italia) non hanno saputo fare di meglio che minacciare ridicole azioni legali contro le società coinvolte. Parliamo di procedimenti che possono impiegare ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 1 febbraio 2021) di Thomas Fazi. L’ideologia dominante si evince tanto da quello che i detentori del potere quanto, se non di più, da quello che non dicono. L’indegna sceneggiata a cuiassistendo in merito ai vaccini anti-COVID ne è una dimostrazione lampante. A fronte di colossali ritardi nelle consegne e gravissimi inadempienze contrattuali da parte delle case farmaceutiche, che rischiano di comportare non solo un enorme costo economico, a causa del prolungamento delle misure di contenimento del virus, ma anche un’intollerabile perdita di vite umane – solo per l’Italia si stima che il ritardo nella fornitura dei vaccini riguarderà almeno 7 milioni di persone –, la Commissione europea e i governi europei (inclusa l’Italia) non hanno saputo fare di meglio che minacciare ridicole azioni legali contro le società coinvolte. Parliamo di procedimenti che possono impiegare ...

