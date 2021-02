Arrestata Aung San Suu Kyi, colpo di stato in Myanmar (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il capo del governo di Myanmar, Aung San Suu Kyi, è stata Arrestata. L’esercito ha proclamato lo stato di emergenza per un anno. NAYPYIDAW – Aung San Suu Kyi è stata Arrestata. La notizia è stata diffusa dalla portavoce del suo partito, la Lega nazionale per la democrazia (Lnd): “E’ detenuta a Naypyidaw, presumiamo che l’esercito stia organizzando un colpo di stato“. https://www.youtube.com/watch?v=10ucd0oYkdccolpo di stato in Myanmar? Tutti i poteri in Myanmar sono stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate. La decisione è stata annunciata dall’esercito poco dopo l’annuncio dello stato di emergenza per un anno ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il capo del governo diSan Suu Kyi, è stata. L’esercito ha proclamato lodi emergenza per un anno. NAYPYIDAW –San Suu Kyi è stata. La notizia è stata diffusa dalla portavoce del suo partito, la Lega nazionale per la democrazia (Lnd): “E’ detenuta a Naypyidaw, presumiamo che l’esercito stia organizzando undi“. https://www.youtube.com/watch?v=10ucd0oYkdcdiin? Tutti i poteri insono stati trasferiti al generale MinHlaing, capo delle forze armate. La decisione è stata annunciata dall’esercito poco dopo l’annuncio dellodi emergenza per un anno ...

