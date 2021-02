Al mercato protagonista il radicchio: gustatelo con le penne e la salsiccia (Di lunedì 1 febbraio 2021) È il radicchio il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia si può trovare quello tondo, oblungo e il tardivo: in entrambi i casi si può contare su buoni quantitativi e in termini di rapporto qualità-prezzo il livello rispetta la norma. L’areale produttivo di riferimento rimane il Veneto e sicuramente il più pregiato è il tardivo di Treviso che si fregia del marchio IGP e annovera grandissime ricette per valorizzarlo. Questi ortaggi, contraddistinti dall’inconfondibile colore rosso, vantano svariate proprietà per la salute e il benessere dell’organismo. Innanzitutto è una buona fonte di sali minerali, calcio e ferro, ma non manca di potassio, fosforo, fibre e vitamina C. Grazie alla sua composizione rafforzano le ossa e svolgono una preziosa azione depurativa e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 febbraio 2021) È ilil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia si può trovare quello tondo, oblungo e il tardivo: in entrambi i casi si può contare su buoni quantitativi e in termini di rapporto qualità-prezzo il livello rispetta la norma. L’areale produttivo di riferimento rimane il Veneto e sicuramente il più pregiato è il tardivo di Treviso che si fregia del marchio IGP e annovera grandissime ricette per valorizzarlo. Questi ortaggi, contraddistinti dall’inconfondibile colore rosso, vantano svariate proprietà per la salute e il benessere dell’organismo. Innanzitutto è una buona fonte di sali minerali, calcio e ferro, ma non manca di potassio, fosforo, fibre e vitamina C. Grazie alla sua composizione rafforzano le ossa e svolgono una preziosa azione depurativa e ...

