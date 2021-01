Tra “governissimo” e elezioni, le crepe nel centrodestra (Di domenica 31 gennaio 2021) Un punto su cui sono tutti d'accordo c'è: no al Conte Ter, quindi via l'avvocato del popolo da Palazzo Chigi. Per il resto, nel centrodestra in queste ore riemergono le crepe passate in secondo piano soltanto nel corso delle consultazioni, grazie a una delegazione unita presentatasi al Colle e da un comunicato congiunto letto da Matteo Salvini e che, comunque, tratteggiava le varie anime della coalizione. Che nel centrodestra le posizioni siano differenti, divergenti, nonostante la proclamata unità di intenti, è ovvio. Parliamo di una coalizione e non di un partito. Tutte differenze di visione pronte a riemergere, tuttavia, se davvero il Conte Ter dovesse finire definitivamente in soffitta. I primi segnali arrivano da Mara Carfagna che convinta che le elezioni si allontanano, punzecchia gli alleati. “Credo che il ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 31 gennaio 2021) Un punto su cui sono tutti d'accordo c'è: no al Conte Ter, quindi via l'avvocato del popolo da Palazzo Chigi. Per il resto, nelin queste ore riemergono lepassate in secondo piano soltanto nel corso delle consultazioni, grazie a una delegazione unita presentatasi al Colle e da un comunicato congiunto letto da Matteo Salvini e che, comunque, tratteggiava le varie anime della coalizione. Che nelle posizioni siano differenti, divergenti, nonostante la proclamata unità di intenti, è ovvio. Parliamo di una coalizione e non di un partito. Tutte differenze di visione pronte a riemergere, tuttavia, se davvero il Conte Ter dovesse finire definitivamente in soffitta. I primi segnali arrivano da Mara Carfagna che convinta che lesi allontanano, punzecchia gli alleati. “Credo che il ...

