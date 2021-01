Serie A | Napoli-Parma | Gattuso sceglie Petagna | D’Aversa torna al tridente con Cornelius Le formazioni ufficiali

OptaPaolo : 3 - Il Milan è diventato la terza squadra a vincere nove delle prime 10 trasferte stagionali in un campionato di Se… - OptaPaolo : 00:09 - Le rete di Hirving #Lozano è stata la più rapida nella storia del Napoli in Serie A (dopo 9 secondi). L'ult… - Tg3web : Lino Guanciale torna protagonista su Rai1 nell'attesa serie tv 'Il commissario Ricciardi', tratta dagli omonimi rom… - Mediagol : #SerieA, #Napoli-#Parma: Gattuso sceglie Petagna, D'Aversa torna al tridente con Cornelius. Le formazioni ufficiali… - DiMarzio : #NapoliParma, le scelte dei due allenatori -

Dal ritorno inA (2007/08), ilha perso quattro volte in casa contro il Parma , solo contro la Roma (cinque) ha rimediato più sconfitte interne nel periodo. Ilha perso due ...CLASSIFICAA: Milan** 46 punti; Inter** 44; Juventus 39; Roma 37; Atalanta 36;* e Lazio 34; Verona e Sassuolo 30; Sampdoria** 26; Benevento** e Fiorentina** 22; Udinese** 21; Bologna** ...Napoli, 4-3-3: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. Parma, 4-3-3: Sepe; Conti, Pezzella, Osorio, Gagliolo; Kurtic, Brugman, Grassi; Kuc ...Tutto pronto per Napoli-Parma, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida della 20^ giornata di Serie A Manca poco al fischio d’inizio di Napoli-Parma, partita valida per la 20^ gior ...