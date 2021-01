Roma, infortunio Smalling: problema al flessore. Le sue condizioni (Di domenica 31 gennaio 2021) La Roma ha dovuto rinunciare a Smalling per un problema al flessore della gamba sinistra: tegola in casa giallorossa durante il match col Verona Brutte notizie per la Roma, che ha dovuto rinunciare a Chris Smalling dopo appena dieci minuti dall’inizio del match contro il Verona. Il difensore inglese, sostituito dall’ex gialloblù Marash Kumbulla, ha accusato un dolore muscolare al flessore della gamba sinistra. Smalling verrà sottoposto ad accertamenti clinici nelle prossime ore per stabilire l’entità dell’infortunio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Laha dovuto rinunciare aper unaldella gamba sinistra: tegola in casa giallorossa durante il match col Verona Brutte notizie per la, che ha dovuto rinunciare a Chrisdopo appena dieci minuti dall’inizio del match contro il Verona. Il difensore inglese, sostituito dall’ex gialloblù Marash Kumbulla, ha accusato un dolore muscolare aldella gamba sinistra.verrà sottoposto ad accertamenti clinici nelle prossime ore per stabilire l’entità dell’. Leggi su Calcionews24.com

