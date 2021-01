Rende Da domani riaprono i musei

ThxDarkAngel : RT @SnowKingBS: ? ?· °?* B3n è diverso di Benji. Questo disco è pieno di difetti. Penso che sia questo quello rende vero. ?… - federica_3798 : Complimenti,anche oggi impariamo domani che gli errori di altri non vanno mai utilizzati per minimizzarne altri.Giu… - NiaEle_ : RT @blinkhbdl: ciò che ti rende felice oggi ti renderà nostalgico domani - gaNerone50 : @marcotravaglio Ma vi scoprite tutti adesso difensori della libertà dell'Arabia Saudita? Allora da domani boicottia… - facciamo2passi_ : RT @blinkhbdl: ciò che ti rende felice oggi ti renderà nostalgico domani -

Ultime Notizie dalla rete : Rende domani

Il Mattino

Lonoto il nuovo bollettino del ministero della Salute. Sono stati 213.364 i tamponi ... Il ritorno in area gialla, cosa che avverràmattina, "non significa normalità". E' necessario "...... attuarle all'interno di un'aula vuota per poi spostarsi in un'altra altrettanto vuota,... la fine di un'epoca e di un matrimonio, ha il coraggio di urlare "è un altro giorno". Sono le 22:...Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, domenica 31 gennaio 2021. Oggi 11.252 nuovi contagi e 237 morti. Sono quasi 50.000 le vittime per Covid in Italia dur ...UDINE. «La settimana in Friuli Venezia Giulia si caratterizza per la diminuzione dell'indice Rt che cala allo 0,68 - il terzo più basso d'Italia dopo Veneto e Provincia di Trento - e permette alla Reg ...