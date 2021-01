TgLa7 : ++ #Russia, ong: quasi 900 fermi alle #proteste pro-#Navalny ++ - infoitinterno : Navalny, ong: Oltre 4mila manifestanti arrestati in Russia - giornaleradiofm : Navalny: ong, oltre 4.000 fermi alle proteste in Russia: (ANSA) - MOSCA, 31 GEN - Sono oltre 4.000, e per l'esattez… - iconanews : Navalny: ong, oltre 4.000 fermi alle proteste in Russia - SignorHood84 : RT @TgLa7: ++ #Russia, ong: quasi 900 fermi alle #proteste pro-#Navalny ++ -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny ong

Sono oltre 4.000, e per l'esattezza 4.027, i manifestanti finora fermati durante le proteste in Russia contro la detenzione dell'oppositore numero uno di Putin, Alexey: lo riferisce l'Ovd - Info sul suo sito ufficiale. L'ha notizia di 1.167 fermi a Mosca e 862 a San Pietroburgo.Sono oltre 4.000, e per l'esattezza 4.027, i manifestanti finora fermati durante le proteste in Russia contro la detenzione dell'oppositore numero uno di Putin, Alexey: lo riferisce l'Ovd - Info sul suo sito ufficiale. L'ha notizia di 1.167 fermi a Mosca e 862 a San Pietroburgo. .La polizia russa ha fermato più di tremila persone, in relazione alle proteste di piazza svoltesi in numerose città del paese a sostegno del blogger Alexey Navalny, in base alle cifre diffuse da una ...Milano, 31 gen. (LaPresse) - Sono oltre 4mila i manifestanti arrestati in Russia durante le proteste indette dall'opposizione per chiedere la scarcerazione ...