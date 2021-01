FirenzePost : Nardella: aumentare i controlli e sanzioni contro gli assembramenti, incontro con il prefetto -

...città italiane? Stanno fioccando multe per sanzionare comportamenti che possono fari ... Da Virginia Raggi a Dario, si moltiplicano i tentativi di frenare le semplici passeggiate in ......città italiane? Stanno fioccando multe per sanzionare comportamenti che possono fari ... Da Virginia Raggi a Dario, si moltiplicano i tentativi di frenare le semplici passeggiate in ...Gli assembramenti di questi fine settimana rischiano davvero di vanificare tutti gli sforzi fatti da cittadini e imprese per rimanere gialli a Firenze e in Toscana, tuona il sindaco ...La zona gialla non è ancora scattata, ma nelle regioni sottoposte ancora per poche ore alla zona arancione questo weekend è stato contraddistinto da forti assembramenti in ...