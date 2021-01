Esclusiva: Mandragora e Rugani, tutti gli aggiornamenti (Di domenica 31 gennaio 2021) Riunione terminata tra Juve e Torino. Due argomenti sul tavolo, quelli relativi a Rolando Mandragora e Daniele Rugani. E’ stata trovata la totale quadratura, adesso la palla al presidente Cairo, anche se l’Udinese ha fatto più di una resistenza per il centrocampista, pur sapendo che la Juve è coinvolta. Il Torino vorrebbe completare entrambe le operazioni, su Mandragora ci sono altri due club di Serie A, mentre Rugani ha avuto il via libera del Rennes. Per il difensore la Juve chiede due milioni per il prestito, più un bonus di 500 mila euro in casa di salvezza dei granata. Ora l’ultima parola della proprietà granata, ma ricordiamo – come già raccontato – che su Rugani c’è sempre il Parma: il club emiliano tra poco va in campo a Napoli, non ha ancora annunciato Bani pur avendo l’accordo con il Genoa e ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Riunione terminata tra Juve e Torino. Due argomenti sul tavolo, quelli relativi a Rolandoe Daniele. E’ stata trovata la totale quadratura, adesso la palla al presidente Cairo, anche se l’Udinese ha fatto più di una resistenza per il centrocampista, pur sapendo che la Juve è coinvolta. Il Torino vorrebbe completare entrambe le operazioni, suci sono altri due club di Serie A, mentreha avuto il via libera del Rennes. Per il difensore la Juve chiede due milioni per il prestito, più un bonus di 500 mila euro in casa di salvezza dei granata. Ora l’ultima parola della proprietà granata, ma ricordiamo – come già raccontato – che suc’è sempre il Parma: il club emiliano tra poco va in campo a Napoli, non ha ancora annunciato Bani pur avendo l’accordo con il Genoa e ...

