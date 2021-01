Diletta Leotta e Can Yaman stanno assieme? “Si tratta di affari”: Un futuro da attrice? (Di domenica 31 gennaio 2021) Nelle scorse settimane si era fatta sempre più intensa la voce di una possibile focosa relazione tra la giornalista Diletta Leotta e l’attore di origine turca Can Yaman, i due infatti secondo fonti certe si sarebbero incontrati più volte in hotel a Roma ed anche a Milano lasciando i fan di stucco. Altro motivo per cui i fan e giornali han creduto a tale teoria è stato il fatto che la relazione tra la giornalista siciliana e il pugile David Toretto sia terminata alla fine del 2020, secondo riportato dal settimanale Oggi invece pare che tra i due non ci sia nessun rapporto sentimentale anzi si parla addirittura di una “coppia lavorativa” tanto che secondo alcuni Diletta sbarcherà presto in Turchia per prendere parte da attrice a qualche episodio di serie tv. Vedendo l’ultimo post da ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 31 gennaio 2021) Nelle scorse settimane si era fatta sempre più intensa la voce di una possibile focosa relazione tra la giornalistae l’attore di origine turca Can, i due infatti secondo fonti certe si sarebbero incontrati più volte in hotel a Roma ed anche a Milano lasciando i fan di stucco. Altro motivo per cui i fan e giornali han creduto a tale teoria è stato il fatto che la relazione tra la giornalista siciliana e il pugile David Toretto sia terminata alla fine del 2020, secondo riportato dal settimanale Oggi invece pare che tra i due non ci sia nessun rapporto sentimentale anzi si parla addirittura di una “coppia lavorativa” tanto che secondo alcunisbarcherà presto in Turchia per prendere parte daa qualche episodio di serie tv. Vedendo l’ultimo post da ...

