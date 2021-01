Zona gialla a Roma e nel Lazio: le nuove regole in vigore dal 1 febbraio (Di sabato 30 gennaio 2021) Lazio in Zona gialla da lunedì 1 febbraio dopo ben due settimane in fascia arancione: è questa la decisione presa ieri dagli esperti della cabina di regia. I dati, d’altra parte, sono incoraggianti: con un valore Rt che da 0.94 (monitoraggio dell’ISS del 22 gennaio scorso) è in calo e si è attestato a 0.73. I tassi di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di area medica sono entrambi al di sotto della soglia di allerta, così come sono in diminuzione l’incidenza e il numero dei nuovi focolai. Ma cosa cambia? E cosa si può tornare fare in Zona gialla, tra conferme e novità? Lazio in Zona gialla dal 1 febbraio: spostamenti, visite ad amici e parenti Da lunedì 1 febbraio il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 gennaio 2021)inda lunedì 1dopo ben due settimane in fascia arancione: è questa la decisione presa ieri dagli esperti della cabina di regia. I dati, d’altra parte, sono incoraggianti: con un valore Rt che da 0.94 (monitoraggio dell’ISS del 22 gennaio scorso) è in calo e si è attestato a 0.73. I tassi di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di area medica sono entrambi al di sotto della soglia di allerta, così come sono in diminuzione l’incidenza e il numero dei nuovi focolai. Ma cosa cambia? E cosa si può tornare fare in, tra conferme e novità?indal 1: spostamenti, visite ad amici e parenti Da lunedì 1il ...

FontanaPres : ?????? La Lombardia passa in zona gialla. Bene. - sbonaccini : ?? Il ministro Speranza mi ha comunicato che l'Emilia-Romagna passerà in zona gialla. Premiati sforzi e sacrifici di… - matteosalvinimi : ?? Dopo i ricorsi e le denunce fatte dalla Regione, la Lombardia torna in zona gialla. Bene, i cittadini hanno fatto… - whoislorenzo : RT @deadghia: non fate gli irresponsabili cretini ora con la zona gialla perché la mia salute mentale non lo regge un terzo lockdown ok? - swifttselena : Scusate ma è zona gialla da domani o da lunedì? (In generale dico) -