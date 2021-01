Sci alpino, Clement Noel si sblocca e vince lo slalom di Chamonix. Italia non pervenuta (Di sabato 30 gennaio 2021) Clement Noel si sblocca e conquista la prima vittoria della stagione nello slalom di Chamonix. Il transalpino non vinceva proprio dalla gara della stagione scorsa nella località francese, ottenendo il suo settimo successo in Coppa del Mondo. Podio ribaltato rispetto alla prima manche con Noel che rimonta dalla terza posizione e vince con 16 centesimi sullo svizzero Ramon Zenhaeusern e con 19 centesimi sull’austriaco Marco Schwarz, che si conferma sul podio per la quinta gara consecutiva. Incredibile rimonta dello svizzero Luca Aerni, che recupera dalla ventinovesima posizione e alla fine chiude al quarto posto con 47 centesimi di ritardo dalla vetta. Quinto posto per l’austriaco Michael Matt (+0.63), che ha preceduto l’altro elvetico ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)sie conquista la prima vittoria della stagione nellodi. Il transnonva proprio dalla gara della stagione scorsa nella località francese, ottenendo il suo settimo successo in Coppa del Mondo. Podio ribaltato rispetto alla prima manche conche rimonta dalla terza posizione econ 16 centesimi sullo svizzero Ramon Zenhaeusern e con 19 centesimi sull’austriaco Marco Schwarz, che si conferma sul podio per la quinta gara consecutiva. Incredibile rimonta dello svizzero Luca Aerni, che recupera dalla ventinovesima posizione e alla fine chiude al quarto posto con 47 centesimi di ritardo dalla vetta. Quinto posto per l’austriaco Michael Matt (+0.63), che ha preceduto l’altro elvetico ...

