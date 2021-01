San Martino Valle Caudina, prorogata la sospensione scolastica (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Martino Valle Caudina (Av) – “Dopo un’ attenta valutazione dell’esito dei tamponi relativo allo screening di giovedì 26, sentiti i medici di base che operano nella nostra comunità, abbiamo ritenuto di sospendere l’attività scolastica, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per un’altra settimana e fino al 6 febbraio“. E’ l’annuncio del sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano. “Il provvedimento che abbiamo assunto è legato alla necessità di contenere il virus, avendo, ad oggi, 52 nostri concittadini positivi. A tutte queste persone auguriamo una rapida guarigione ed ai loro conviventi di continuare ad avere la forza e la pazienza di affrontare la quarantena. Stiamo vivendo un momento particolarmente difficile e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Av) – “Dopo un’ attenta valutazione dell’esito dei tamponi relativo allo screening di giovedì 26, sentiti i medici di base che operano nella nostra comunità, abbiamo ritenuto di sospendere l’attività, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per un’altra settimana e fino al 6 febbraio“. E’ l’annuncio del sindaco di San, Pasquale Pisano. “Il provvedimento che abbiamo assunto è legato alla necessità di contenere il virus, avendo, ad oggi, 52 nostri concittadini positivi. A tutte queste persone auguriamo una rapida guarigione ed ai loro conviventi di continuare ad avere la forza e la pazienza di affrontare la quarantena. Stiamo vivendo un momento particolarmente difficile e ...

