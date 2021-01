Sampdoria-Juventus | Ekdal | “Già battute le grandi | dobbiamo rifarlo con i bianconeri Futuro? Ho un obiettivo”

Leggi su mediagol

(Di sabato 30 gennaio 2021) Parla Albin. Perno del centrocampo della, il classe '89 - arrivato alla sua decima stagione in Serie A -, subentrando la scorsa domenica contro il Parma, ha centrato il traguardo delle 250 presenze nel campionato di massima serie. A poche ore dalla sfida contro la- la prima del girone di ritorno -, lo svedese si è raccontato alla 'Gazzetta dello Sport': “Arrivai molto giovane alla, non sapevo nulla del calcio vero e della vita da spogliatoio con campioni come Buffon e Del Piero. Fu bellissimo. Esordii in Serie A contro il Napoli, sembrava di vivere un sogno. In quel momento compresi come sarei dovuto crescere per diventare un giocatore da Serie A”.Ranieri è il suo punto di riferimento: “Mister Claudio non è mai cambiato, già alla Juve mi parlava spesso anche se non ero importante per ...