LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix in DIRETTA: azzurri a caccia della rimonta 12.34: All'intermedio Moelgg ha un ritardo di 49 centesimi 12.33: pensa a portare a casa il risultato Tommaso Sala che non si prender rischi, chiude a 1?43 da Aerni ed è terzo. Ora Moelgg 12.33: Sala all'intermedio ha un ritardo di 95 centesimi 12.32: Lo svizzero Aerni mantiene le distanze da Grange ed è primo con 1?22 di vantaggio. Ora Sala 12.31: Aerni all'intermedio ha 1?23 di vantaggio 12.31: Manche più filante, meno curve, un errore in alto per Grange che conclude la sua prova con il tempo di 1'40?27. Ora Aerni 12.26: Il primo a prendere il via sarà il veterano francese Grange 12.23: Il francese Pinturault, ottavo al termine della prima manche, può conquistare altri punti importanti in chiave Coppa del Mondo 12.21: C'è grande incertezza per podio e vittoria perchè, oltre ai primi tre ...

