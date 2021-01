Juventus, Paratici: “Ramsey e Rabiot? Siamo contenti di loro. Rovella qui in futuro” (Di sabato 30 gennaio 2021) Il CFO della Juventus, Fabio Paratici, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida contro la Sampdoria. Queste le sue parole riportate da tuttojuve.com: “Questo mercato è fatto di opportunità, non abbiamo necessità ma stiamo alla finestra e valutiamo occasioni. Kulusevski può giocare anche da seconda punta, Dybala rientra prima del previsto, quindi posSiamo contare su di loro“. LEGGI ANCHE: Sampdoria-Juventus, Chiellini: "Queste le partite da vincere se vogliamo lo Scudetto" “Noi Siamo contenti di Ramsey e di Rabiot, hanno dato il loro contributo per la vittoria dello Scudetto dell’anno scorso. Si stanno comportando bene. Rovella è uno dei prospetti italiani più interessanti, ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Il CFO della, Fabio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida contro la Sampdoria. Queste le sue parole riportate da tuttojuve.com: “Questo mercato è fatto di opportunità, non abbiamo necessità ma stiamo alla finestra e valutiamo occasioni. Kulusevski può giocare anche da seconda punta, Dybala rientra prima del previsto, quindi poscontare su di“. LEGGI ANCHE: Sampdoria-, Chiellini: "Queste le partite da vincere se vogliamo lo Scudetto" “Noidie di, hanno dato ilcontributo per la vittoria dello Scudetto dell’anno scorso. Si stanno comportando bene.è uno dei prospetti italiani più interessanti, ...

