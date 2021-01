Alba Parietti continua ad attaccare Maria Teresa Ruta: “Non t’ inventare balle, ha fatto una sceneggiata” (Di sabato 30 gennaio 2021) Alba contro Maria Teresa Qualche giorno fa all’interno della casa del Grande Fratello, Maria Teresa Ruta ha raccontato agli altri inquilini il presunto due di picche che Alba Parietti si sarebbe beccata da Alain Delon agli inizi degli Anni Novanta durante la serata di Miss Italia. Qualcosa che ha ferito la soubrette piemontese, che è tornata ad attaccare la gieffina. Lo scorso lunedì, in occasione della nuova puntata, la madre di Francesco Oppini, sul suo profilo Instagram ha condiviso numerosi post ed un paio di commenti, subito dopo cancellati, in cui ha invitato la donna a farsi un giretto. Ma non è finita qui, infatti la torinese ha dato della mitomane, ma anche di una donna molto fantasiosa ed anche di una che deve riprendersi ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 30 gennaio 2021)controQualche giorno fa all’interno della casa del Grande Fratello,ha raccontato agli altri inquilini il presunto due di picche chesi sarebbe beccata da Alain Delon agli inizi degli Anni Novanta durante la serata di Miss Italia. Qualcosa che ha ferito la soubrette piemontese, che è tornata adla gieffina. Lo scorso lunedì, in occasione della nuova puntata, la madre di Francesco Oppini, sul suo profilo Instagram ha condiviso numerosi post ed un paio di commenti, subito dopo cancellati, in cui ha invitato la donna a farsi un giretto. Ma non è finita qui, infatti la torinese ha dato della mitomane, ma anche di una donna molto fantasiosa ed anche di una che deve riprendersi ...

