Un servizio eccellente, quello del recupero oli esausti (Di venerdì 29 gennaio 2021) . Un modo per trasformare il rifiuto in risorsa. Ricavando energia da oli alimentari esausti. Peccato che talvolta (in qualche caso e per un po' ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 29 gennaio 2021) . Un modo per trasformare il rifiuto in risorsa. Ricavando energia da oli alimentari. Peccato che talvolta (in qualche caso e per un po' ...

le_on_ida : Due ore e mezza di metro affollata e si inizia la giornata alla grandissima. Grazie #atm #Milano per un servizio sempre eccellente. - maplewhite1912 : Servizio pubblico eccellente in questo caso ?? #IlDiarioDiAnna #RaiPlay - ivafo : @mancicu Fineco, servizio clienti eccellente - SatiriCaZz : Due giorni per non restare fuori dalle olimpiadi. Dai ragazzi, non è un problema: in pochi mesi per il covid abbiam… - DaniloCristina : Eccellente servizio pubblico. complimenti a tutta la redazione per il grande lavoro fatto ieri sera. #NonelArena -

Ultime Notizie dalla rete : servizio eccellente Un servizio eccellente, quello del recupero oli esausti PerugiaToday La tecnologia AV al servizio della didattica ibrida

La pandemia ha portato a un cambiamento del modo in cui le istituzioni erogano la didattica. Analisi delle tecnologie per la creazione di un ambiente ibrido ...

Arcola e Romito finalmente collegati con trasporto pubblico

"Era uno dei nostri obiettivi prioritari" Risultato eccellente per il comune di Arcola che dal 1 febbraio riesce finalmente a far partire un ...

La pandemia ha portato a un cambiamento del modo in cui le istituzioni erogano la didattica. Analisi delle tecnologie per la creazione di un ambiente ibrido ..."Era uno dei nostri obiettivi prioritari" Risultato eccellente per il comune di Arcola che dal 1 febbraio riesce finalmente a far partire un ...