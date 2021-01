Quattro mezze cartelle /32 – Cogito ergo Facebook (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nuova proposta editoriale per questa rubrica (“Quattro mezze cartelle”). Siamo arrivati a quota 32 Alcune, non ricordo il numero (di due ho la certezza, ma dovrebbero essere tre o forse Quattro) hanno suscitato l’interesse di piccole ma serie case editrici e sono state poi pubblicate. Chi volesse proporre un inedito può inviare, appunto, Quattro mezze cartelle con: 1) Incipit 2) Breve estratto 3) Ipotesi di copertina 4) Note biografiche con mail. In tutto, 4500 battute al massimo, spazi compresi. Le proposte vanno inviate (word o simili; no pdf, no foto) a 4mezzecartelle@gmail.com. Buona lettura. Cogito ergo Facebook, di Antonio Di Carlo Incipit – Datemi una cosmologia Datemi una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nuova proposta editoriale per questa rubrica (“”). Siamo arrivati a quota 32 Alcune, non ricordo il numero (di due ho la certezza, ma dovrebbero essere tre o forse) hanno suscitato l’interesse di piccole ma serie case editrici e sono state poi pubblicate. Chi volesse proporre un inedito può inviare, appunto,con: 1) Incipit 2) Breve estratto 3) Ipotesi di copertina 4) Note biografiche con mail. In tutto, 4500 battute al massimo, spazi compresi. Le proposte vanno inviate (word o simili; no pdf, no foto) a 4@gmail.com. Buona lettura., di Antonio Di Carlo Incipit – Datemi una cosmologia Datemi una ...

