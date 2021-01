La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, le coppie dopo il ripensamento (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, le coppie della seconda edizione dopo il ripensamento della seconda puntata del 28 gennaio su italia 1. La seconda edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, è appena iniziata. Giovedì 21 gennaio 2021 su Italia 1 è andata in onda la prima puntata del docu-reality condotto quest’anno da Andrea Pucci, con la partecipazione di Francesca Cipriani. Durante la prima puntata si sono formate le 8 coppie che nei prossimi appuntamenti si sfideranno a colpi di domande su cultura generale e cultura pop. In gioco c’erano 5 pupe e 5 secchioni e 3 pupi e 3 Secchione (clicca qui per conoscere i concorrenti). Il loro ingresso, durante la ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lae il, ledella seconda edizioneildella seconda puntata del 28 gennaio su italia 1. La seconda edizione de Lae il, è appena iniziata. Giovedì 21 gennaiosu Italia 1 è andata in onda la prima puntata del docu-reality condotto quest’anno da Andrea Pucci, con la partecipazione di Francesca Cipriani. Durante la prima puntata si sono formate le 8che nei prossimi appuntamenti si sfideranno a colpi di domande su cultura generale e cultura pop. In gioco c’erano 5 pupe e 5 secchioni e 3 pupi e 3(clicca qui per conoscere i concorrenti). Il loro ingresso, durante la ...

