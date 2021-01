Il rilancio di Honor anche con uno smartphone pieghevole: primi indizi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Honor ha intenzione di tornare alla grande nel mercato degli smartphone, intenzionata a riconquistare la fiducia dei consumatori. Soprattutto di quelli occidentali, che negli ultimi anni si sono sempre più allontanati dall’ecosistema Huawei – ancora bannato negli USA – e orientati verso le offerte della concorrenza, come Xiaomi – ora terzo produttore nel settore, addirittura davanti ad Apple – e Oppo. Un progetto, quello di Honor, che non punta solo a far riassestare l’azienda ora che la proprietà è variata, ma pure a conquistare importanti quote di mercato in un campo decisamente affollato. La strategia del marchio cinese è quella di passare per la produzione di dispositivi che possano imporsi nella fascia media e alta del mercato. Non solo, stando alle ultime indiscrezioni “pizzicate” a circolare su Weibo – e riportate sulle ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021)ha intenzione di tornare alla grande nel mercato degli, intenzionata a riconquistare la fiducia dei consumatori. Soprattutto di quelli occidentali, che negli ultimi anni si sono sempre più allontanati dall’ecosistema Huawei – ancora bannato negli USA – e orientati verso le offerte della concorrenza, come Xiaomi – ora terzo produttore nel settore, addirittura davanti ad Apple – e Oppo. Un progetto, quello di, che non punta solo a far riassestare l’azienda ora che la proprietà è variata, ma pure a conquistare importanti quote di mercato in un campo decisamente affollato. La strategia del marchio cinese è quella di passare per la produzione di dispositivi che possano imporsi nella fascia media e alta del mercato. Non solo, stando alle ultime indiscrezioni “pizzicate” a circolare su Weibo – e riportate sulle ...

