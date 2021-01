I convocati del Benevento | prima chiamata per Depaoli | cinque assenti per l’Inter

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 24 calciatoriper la gara di domani 30 gennaio, ore 20.45, presso lo stadio “G. Meazza” controper il neo acquisto, inserito in lista over al posto dell’infortunato Moncini. Contro i nerazzurri mancheranno tre difensori, non figurano infatti nell’elenco deiLetizia, Tuia e Maggio. Confermate, dunque, le sensazioni su “Superbike“, ormai fuori dai piani tecnici. All’appello, mancherà anche lo squalificato Sau, costretto a scontare il secondo e ultimo turno di squalifica. Questi, nel dettaglio, idella Strega: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, ...

infoitsport : I convocati del Torino: assente il nuovo acquisto - fantapazzcom : Tutti i convocati e le conferenze del 20º turno 2020/21 - mvb_80 : Per la prima volta da Napoli - #Milan del 22 Novembre 2020, domani torniamo ad avere meno di 2 giocatori titolari a… - BuoniPiedi : Anche oggi, tutti convocati a pendere dalle labbra del giornalista sportivo che tanto 'disprezzate', vi siete prese… - Leccezionaleit : Primavera, 23 convocati per Cosenza-Lecce. Dopo la seduta di rifinitura sostenuta al Kick-Off di Cavallino, mister… -

Ultime Notizie dalla rete : convocati del

anteprima24.it

'Sarete- ha detto De Luca - o, se sarà necessario, faremo il vaccino a casa se non ci ... decidano i dirigenti nella forma migliore e secondo le esigenze didattiche, delle famiglie,......80 che saranno in seguitoe informati su dove potersi vaccinare (chi non può muoversi verrà vaccinato a casa). ' Per la scuola abbiamo lavorato per mettere a punto un potenziamento...Giovedì 4 febbraio, alle ore 15:00, si terrà la riunione di insediamento del Tavolo di filiera della canapa industriale, istituito il 17 dicembre scorso presso il Ministero delle Politiche Agricole.Benevento – Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani 30 gennaio, ore 20.45, presso lo stadio “G.